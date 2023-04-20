ФСБ задержала готовившего теракт сторонника запрещенного в России ИГ

ФСБ задержала россиянина из запрещенного ИГ, готовившего теракт в Минеральных Водах

В Ставропольском крае задержали россиянина, готовившего теракт по указанию зарубежных эмиссаров. Об этом в четверг, 20 апреля, со ссылкой на ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным силовиков, задержанный является сторонником запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Он планировал осуществить теракт в Минеральных Водах. Силовики обнаружили у подозреваемого в подготовке взрывов на объектах массового скопления людей компоненты самодельной бомбы и поражающие элементы, а также устройства для связи с кураторами в арабских странах.

17 апреля сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность одного из главарей «Исламского государства», готовившего теракты в Москве и Новосибирске.