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12:35, 17 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ пресекла деятельность планировавшего теракты главаря ИГ

ФСБ пресекла деятельность главаря ячейки ИГ, готовившего теракты в Москве и Новосибирске

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность одного из главарей запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовившего теракты в Москве и Новосибирске. Об этом сообщают «Известия».

Мужчину признали виновным в совершении 21 преступления террористической направленности и приговорили к пожизненному сроку. Также его оштрафовали на полтора миллиона рублей.

По данным спецслужбы, фигурант завербовал гражданина Таджикистана для того, чтобы тот помог ему взорвать самодельные взрывные устройства (СВУ) в местах массового скопления людей, в том числе на вокзалах и других объектах РЖД. Помимо этого, он создал ячейку ИГ для совершения других диверсий и терактов, а также организовал незаконное изготовление и хранение боеприпасов, огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону суд приговорил мужчину к 3,5 года колонии за попытку вступить в ряды ИГ.

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Елизавета Новикова
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