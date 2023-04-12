Россиянина осудили на 3,6 года за попытку улететь в Сирию и вступить в ряды ИГ

В Ростове-на-Дону суд приговорил мужчину к 3,6 года колонии за попытку вступить в ряды ИГ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Адама Кавтарова к 3,6 года колонии строгого режима за приготовление к участию в деятельности запрещенной международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые два года мужчина будет отбывать в тюрьме.

Следствие и суд установили, что 11 апреля 2022 года мужчина в интернете изучил материалы радикально-экстремистской направленности и познакомился с неким лицом, которое пообещало ему помочь выехать в Сирию для вступления в ряды террористической организации. Разработав маршрут, Кавтаров попросил своего знакомого купить ему билет на самолет. 25 мая 2022 года он приехал в сочинский аэропорт, где после регистрации был задержан.

Ранее сообщалось, что сторонник ИГ из Иркутска получил 11 лет колонии за призывы и содействие терроризму.

