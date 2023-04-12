Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:49, 12 апреля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 3,6 года за попытку улететь в Сирию и вступить в ряды ИГ

В Ростове-на-Дону суд приговорил мужчину к 3,6 года колонии за попытку вступить в ряды ИГ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Адама Кавтарова к 3,6 года колонии строгого режима за приготовление к участию в деятельности запрещенной международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые два года мужчина будет отбывать в тюрьме.

Следствие и суд установили, что 11 апреля 2022 года мужчина в интернете изучил материалы радикально-экстремистской направленности и познакомился с неким лицом, которое пообещало ему помочь выехать в Сирию для вступления в ряды террористической организации. Разработав маршрут, Кавтаров попросил своего знакомого купить ему билет на самолет. 25 мая 2022 года он приехал в сочинский аэропорт, где после регистрации был задержан.

Ранее сообщалось, что сторонник ИГ из Иркутска получил 11 лет колонии за призывы и содействие терроризму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Российский истребитель перехватил самолет ВМС Германии у границ
Эпохе ископаемого топлива в мире предрекли конец
В Госдуме оценили идею разблокировки Twitter
Два футболиста «Баварии» подрались в раздевалке после поражения в Лиге чемпионов
Украина попросила Испанию о поставках зенитных систем
ЦСКА стал вторым финалистом Кубка Гагарина
МИД России рекомендовал россиянам быть осторожными при планировании путешествий
В ЛНР оценили необходимость отмены комендантского часа
Бывшего замначальника Московской таможни посадили на пять лет за взятку
Захарова прокомментировала призывы США к своим гражданам покинуть Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.