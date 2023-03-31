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10:10, 31 марта 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 11 лет колонии за призывы к терроризму и содействие ИГ

Сторонник ИГ из Иркутска получил 11 лет колонии за призывы и содействие терроризму

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы 33-летнего жителя Иркутска за призывы и содействие террористической деятельности запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Следствие и суд установили, что с 2015 года иркутянин был участником вооруженного формирования диверсионно-террористической группы «Ауховская» и сторонником ИГ, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. Он завербовал троих знакомых и попытался убедить их отправиться с ним в Дагестан для совершения преступлений, направленных против России. А затем уехать в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГ.

Отбывая наказание в ИК-9 в Пермском крае, мужчина в 2019 году публиковал в соцсетях посты, оправдывающие терроризм, и призывал к совершению преступлений.

Его противоправная деятельность была пресечена в июне 2022 года сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области.

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Любовь Ширижик
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