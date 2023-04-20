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13:13, 20 апреля 2023Среда обитания

В ЦБ назвали главные цели ипотеки

Набиуллина: стоимость жилья и платежи по ипотеке должны быть посильными для заемщиков

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ипотека направлена на то, чтобы делать жилье доступнее для россиян, поэтому стоимость недвижимости и платежи по кредитам должны быть посильными для заемщиков. Основную цель ипотеки назвала глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Набиуллина отметила, что программы льготной ипотеки хорошо проявляются себя в кризисное время, поддерживая спрос на жилье и строительную отрасль. «Но нельзя терять из виду главную цель ипотеки — и вообще, и, в частности, с господдержкой. Это доступность жилья для людей. Чтобы цена квартиры, объем того кредита, который люди должны выплачивать много лет, были посильны для них, не были чрезмерными по сравнению с их будущими доходами», — добавила глава регулятора.

По словам Набиуллиной, ипотека должна сохранять рост рынка, однако в адекватных пределах. В качестве отрицательного примера глава ЦБ привела 2021 год, когда наблюдались признаки перегрева.

Ранее Набиуллина назвала ипотеку с кешбэком и экстремально низкой ставкой нехорошей тенденцией на рынке жилищных кредитов. Он заявила, что такой маркетинг маскирует завышение стоимости жилья для заемщиков и рискованную ипотеку.

Александра Качан
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