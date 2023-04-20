В США рассказали о глобальной авантюре Байдена

Bloomberg: помощь Киеву и противостояние Пекину являются глобальной авантюрой Байдена

Обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс назвал одновременную помощь Вашингтона Украине и противостояние Китаю глобальной авантюрой президента США Джо Байдена. Об этом он рассказал в соответствующей статье.

«До сих пор администрация Байдена действовала так, как будто она может оказывать Украине необходимую помощь, при этом надлежащим образом готовиться к надвигающемуся конфликту с Китаем, лишь незначительно увеличив оборонный бюджет», — отметил Брэндс. По его мнению, продолжительность украинского конфликта окажет влияние на политику США по всему миру и доставит американскому президенту трудности. Он отметил, что такая стратегия «изначально была авантюрой». «Чем дольше продолжится противостояние, тем выше будут риски», — добавил обозреватель.

Для того, чтобы решить цели внешней политики США придется начать перевооружение военных со "«срочностью военного времени», заявил Брэндс. В противном случае Вашингтону придется пожертвовать своими амбициями на международной арене.

Ранее обозреватель Томас Лифсон рассказал, что Джо Байден допустил серьезные ошибки при выводе войск из Афганистана. По его словам, это спровоцировало ряд серьезных проблем во внешней политике Соединенных Штатов.