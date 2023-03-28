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00:01, 28 марта 2023Интернет и СМИ

В США раскрыли серьезную ошибку Байдена

AT: президент США Байден допустил серьезные ошибки при выводе войск из Афганистана
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден допустил серьезные ошибки при выводе войск из Афганистана, сообщил обозреватель Томас Лифсон в своей статье для The American Thinker (AT).

По его словам, это спровоцировало ряд серьезных проблем во внешней политике Соединенных Штатов. «Если вы еще не заметили, внешняя политика Соединенных Штатов превратилась в катастрофу после двух лет правления Байдена», — заявил автор материала.

Журналист считает, что крах внешнеполитического курса американского лидера спровоцировало решение спешно вывести войска из Афганистана. По его словам, в результате американская сторона потеряла дорогостоящее вооружение, которое оказалось в руках талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация).

Лифсон заявил, что основными вызовами, с которыми в настоящее время столкнулись США из-за своих просчетов, являются эскалация украинского кризиса, обострение отношений с КНР и потеря союзника в лице Саудовской Аравии.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мировое лидерство США пошатнулось из-за решения Байдена вывести американские войска из Афганистана. Он назвал этот шаг «самым позорным днем в истории Соединенных Штатов», уточнив, что страна оставила вооружения на 85 миллиардов долларов и потеряла 13 военных.

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Марина Совина
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