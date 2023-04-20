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10:42, 20 апреля 2023Силовые структуры

В российском регионе мужчина изрезал и забил до смерти камнем по голове подругу

В Хабаровском крае арестовали мужчину, изрезавшего и забившего до смерти камнем подругу

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Хабаровском крае арестовали мужчину за убийство подруги. Об этом в четверг, 20 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, утром 6 апреля фигурант поссорился со знакомой около поселка Солнечный. Тогда он стал избивать ее камнем по голове и ударил ножом, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящий момент следователи продолжают допрашивать свидетелей и устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском задержали мужчину, избившего до смерти мать из-за неприязни.

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Екатерина Власова
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