В российском регионе мужчина изрезал и забил до смерти камнем по голове подругу

В Хабаровском крае арестовали мужчину, изрезавшего и забившего до смерти камнем подругу

В Хабаровском крае арестовали мужчину за убийство подруги. Об этом в четверг, 20 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, утром 6 апреля фигурант поссорился со знакомой около поселка Солнечный. Тогда он стал избивать ее камнем по голове и ударил ножом, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящий момент следователи продолжают допрашивать свидетелей и устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском задержали мужчину, избившего до смерти мать из-за неприязни.