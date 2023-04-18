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08:29, 18 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин избил до смерти мать-пенсионерку и попал под следствие

В Петропавловске-Камчатском задержали мужчину, избившего до смерти мать из-за неприязни

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Петропавловске-Камчатском задержали 45-летнего сына за убийство 63-летней матери. Об этом во вторник, 18 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в период с 15 по 16 апреля пьяный фигурант поссорился из-за личной неприязни с матерью и напал на нее. Он избил пенсионерку по телу и голове, нанеся смертельные травмы. У нее были сломаны ребра.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте фигуранта.

Ранее стало известно, что в Брянской области 49-летний мужчина зарубил топором 85-летнюю мать во время скандала.

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Екатерина Власова
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