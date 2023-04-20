Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 20 апреля

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на четверг, 20 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Российские военные продолжили активные действия по уничтожению подраздений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в западной части Артемовска (украинское название города — Бахмут). В этом районе боевых действий Украина потеряла до 470 военнослужащих. Помимо этого, близ Константиновки был поражен объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут».

Суточные потери Украины на краснолиманском направлении составили более 60 военных, на херсонском направлении — свыше 15 человек. В Донецкой народной республике (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, а также три командно-наблюдательных пункта бригад теробороны. В Запорожской области и на купянском направлении российские силы пресекли действия украинских диверсионно-разведывательных групп.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 411 самолетов, 228 вертолетов, 3779 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8757 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 9631 единица специальной военной автомобильной техники.