Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:32, 20 апреля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 20 апреля

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на четверг, 20 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Российские военные продолжили активные действия по уничтожению подраздений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в западной части Артемовска (украинское название города — Бахмут). В этом районе боевых действий Украина потеряла до 470 военнослужащих. Помимо этого, близ Константиновки был поражен объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут».

Суточные потери Украины на краснолиманском направлении составили более 60 военных, на херсонском направлении — свыше 15 человек. В Донецкой народной республике (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, а также три командно-наблюдательных пункта бригад теробороны. В Запорожской области и на купянском направлении российские силы пресекли действия украинских диверсионно-разведывательных групп.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 411 самолетов, 228 вертолетов, 3779 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8757 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 9631 единица специальной военной автомобильной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск
Страны G7 собрались ввести почти полный запрет на экспорт в Россию
Виктория Боня сравнила Россию и популярную европейскую страну
Семилетняя россиянка уронила пятимесячную сестру с девятого этажа
Тело 33-летнего певца Динара Рахматуллина обнаружили в студии звукозаписи
Семья из трех человек пострадала при взрыве батареи в квартире Дагестана
Анна Семенович рассказала о сексе после 40
Названы любимые сериалы разных поколений россиян
Умер американский певец Отис Реддинг Третий
Набиуллина предупредила об опасности резких скачков цен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.