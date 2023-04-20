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10:23, 20 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о желании Украины набрать 40 тысяч солдат

FT: в Киеве опасаются, что в будущем мобилизованных 40 тысяч человек окажется недостаточно

Фото: Kateryna Klochko / AP

На Украине планируют набрать в армию республики 40 тысяч солдат, но некоторые чиновники опасаются, что такого количества мобилизованных будет недостаточно. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Правительство ожидает, что около 40 тысяч солдат пополнят их ряды. Но чиновники опасаются, что этого будет недостаточно», — говорится в материале. По информации издания, украинские власти начали масштабную призывную кампанию зимой.

Кроме того, при МВД Украины формируют несколько новых штурмовых подразделений. Страна продолжает набор военных. FT указывает, что ранее были утверждены правила, которые позволяют военкоматам отправлять повестки в любую точку республики. До этого их можно было вручать мужчинам только по адресам их регистрации.

7 апреля телеканал Fox News сообщил, что Украина готовится к самой крупной мобилизации с начала российской специальной военной операции для весеннего контрнаступления. Эти данные СМИ получило от аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса. Отмечается, что мобилизация будет превышать осеннюю 2022 года в два раза.

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Кристина Есикова
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