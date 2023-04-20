В Крыму назвали самого надежного посредника в переговорах

Глава парламента Крыма назвал Китай самым надежным посредником в переговорах Украины и РФ

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает Китай самым надежным и авторитетным посредником в возможных переговорах между Россией и Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

Константинов убежден, что в прямые переговоры не дадут никакого эффекта. «Разговаривать с Украиной нет никакого смысла. Заразившись нацизмом, они утратили право на государственность», — заявил он.

По мнению политика, прямые переговоры возможны только с США. При этом самый надежный и авторитетный посредник — это Китай.

По словам Константинова, для мира нужны условия, в основе которых должна лежать стратегическая победа России. «Именно так мы должны расценивать этот мир. В будущем устройстве территорий бывшей Украины должны быть учтены наши интересы, которые соответствуют нашему уровню безопасности», — резюмировал глава регионального парламента.

Ранее стало известно о намерении президента Франции Эммануэля Макрона обратиться к Пекину с планом, который может поспособствовать переговорам России и Украины. Отмечалось, что глава Франции уже поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с главным дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для будущих переговоров Москвы и Киева.