Правительство одобрило продажу российского завода Volkswagen

«Ведомости»: правительство России одобрило продажу завода Volkswagen под Калугой

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу российского завода Volkswagen, который находится под Калугой. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, покупателем станет холдинг «Авилон». Размер планируемой сделки неизвестен. Представитель российского холдинга переадресовал вопросы по этой теме в Volkswagen, однако там отказались от комментариев. Никак не прокомментировал ситуацию и представитель Минпромторга. Отмечается, что партнером «Авилона» может стать китайский автоконцерн Chery.

13 апреля арбитражный суд Нижегородской области снял арест со всего имущества немецкого автоконцерна Volkswagen на сумму 15,5 миллиарда рублей. Поводом арестовать активы компании стало обращение в суд российской группы ГАЗ 14 марта. Причиной обвинения ГАЗ называл расторжение немецкой компанией соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде.