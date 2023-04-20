Кличко рассказал о создании национального военного кладбища под Киевом

Мэр Киева Кличко рассказал о создании мемориального кладбища почти на 100 гектаров

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о создании мемориального военного кладбища в городе Быковня столичной области. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

«Сегодня Киев даст старт разработке документации по созданию национального военного кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство, и место определило правительство», — заявил мэр.

По его словам, площадь кладбища составит почти 100 гектаров, на его создание выделили 90 гектаров государственной земли и еще восемь гектаров собственности города.

Ранее Киевский городской совет поддержал предложение правительства Украины создать мемориал на Лысой горе в украинской столице, но идея не нашла поддержки у общественности.

В Быковне находится польское военное кладбище. В 2017 году неизвестные облили красной краской захоронения и попытались уничтожить вход на территорию комплекса. На польской части кладбище они оставили надпись «СС Галичина», а на украинской — ОУН-УПА (запрещенная в России экстремистская организация).