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18:17, 20 апреля 2023Бывший СССР

В Киеве разорвали договор аренды земли с посольством России

Мэр Киева Кличко сообщил о расторжении договора аренды земли с посольством России

Фото: РИА Новости

Киевский городской совет расторг договор об аренде земельного участка с посольством России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он также заявил, что городские власти направили обращение в кабинет министров Украины об оформлении имущества посольства в собственность республики.

7 апреля в Киевском горсовете был зарегистрирован законопроект о расторжении договора аренды земли с российским посольством. Речь шла об изъятии у диппредставительства участка в Соломенском районе города. По словам выступившей с этой инициативой депутата горсовета Лилии Пашинной, соответствующее предложение обусловлено решением МИД Украины о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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Георгий Нестеров
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