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12:11, 7 апреля 2023Бывший СССР

В Киеве зарегистрировали законопроект об изъятии земли у российского посольства

Киевский горсовет зарегистрировал законопроект об изъятии земли у российского посольства

Фото: РИА Новости

Киевский городской совет зарегистрировал законопроект о расторжении договора аренды земельного участка с российским посольством на Украине. Об этом сообщило издание «Общественное».

По данным ресурса, проект в настоящий момент находится на рассмотрении комиссий горсовета по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям, а также по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

Речь идет об изъятии участка в Соломенском районе Киева. Договор об аренде земли был заключен еще 5 октября 1999 года.

Предложение внесла депутат от партии «Слуга народа» Лилия Пашинная. Она объяснила его решением Министерства иностранных дел (МИД) Украины о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Источник РИА Новости в Москве заявил, что подобные решения нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и принцип взаимности, и добавил, что Россия полностью выполняет подобные обязательства в отношении Украины.

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Алевтина Запольская
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