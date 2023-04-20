Рогов заявил, что у ВСУ есть несколько сценариев по форсированию Днепра

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть несколько сценариев по форсированию Днепра. Его слова передает РИА Новости.

Рогов отметил, что попытка ВСУ форсировать Днепр не исключена. Среди возможных участков атаки он назвал районы Новой Каховки в Херсонской области и Энергодара в Запорожской области. «Зеленский ведет, прежде всего, пиар-войну, поэтому может кинуть на убой кого угодно и в каком угодно количестве, если поймет, что получит выгоду и определенные плюшки от Запада», — заявил он. По мнению Рогова, попытка форсировать реку с точки зрения здравого смысла является «самоубийством и идиотизмом».

Ранее Владимир Рогов ответил на призыв США не прикасаться к их ядерным технологиям на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Он предположил, что подобный призыв связан с опасениями Вашингтона, что может «вскрыться правда о потенциально опасных американских технологиях для ядерной энергетики».