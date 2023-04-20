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00:37, 20 апреля 2023Россия

В Запорожской области назвали смешным призыв США по АЭС

Рогов назвал призыв США не прикасаться к их ядерным технологиям на ЗАЭС смешным

Фото: Дмитрий Григорьев/Аргументы и Факты / Global Look Press

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ответил на призыв США не прикасаться к их ядерным технологиям на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом он рассказал РИА Новости.

«Со стороны США это звучит по меньшей мере смешно», — заявил он. Рогов предположил, что подобный призыв связан с опасениями Вашингтона, что может «вскрыться правда о потенциально опасных американских технологиях для ядерной энергетики».

19 апреля сообщалось, что Министерство энергетики США предупредило российскую госкорпорацию «Росатом» о том, что на ЗАЭС находятся американские технологии и техническая информация, которая подлежит контролю со стороны Вашингтона. В ведомстве указали, что неавторизованный доступ к технологиям, подлежащим контролю, является нарушением американского законодательства, и призвали «не трогать эти технологии».

Ситуация вокруг атомной электростанции продолжает оставаться напряженной из-за постоянных обстрелов близлежащих территорий тяжелыми вооружениями.

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Марина Совина
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