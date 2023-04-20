Российский подросток на машине влетел в дерево на скорости 160 километров в час

В Биробиджане подросток на авто влетел в дерево на скорости 160 километров в час и выжил

В столице Еврейской автономной области (ЕАО) Биробиджане подросток за рулем автомобиля влетел в дерево на скорости 160 километров в час. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, 17-летний россиянин без прав взял автомобиль у родителей, чтобы покататься по городу. Из-за столкновения с деревом на большой скорости автомобиль с водителем внутри от удара почти сломало пополам.

Внутри машины также находились двое пассажиров. Никто не погиб, водителя автомобиля госпитализировали, о его состоянии не сообщается.

Ранее в городе Шахты Ростовской области подростки на каршеринговом автомобиле врезались в дерево и устроили смертельное ДТП. Двое школьников погибли на месте аварии, пострадали еще два человека.