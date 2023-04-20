Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:24, 20 апреля 2023Россия

Врач перечислил основные симптомы кори

Иммунолог Николай Крючков назвал симптомами кори высокую температуру и сыпь

Фото: Dr. Heinz F. Eichenwald / CDC / Wikimedia

Корь является крайне заразным заболеванием, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. В разговоре с «Лентой.ру» специалист перечислил основные симптомы болезни.

Врач рассказал, что корь — это острое инфекционное заболевание, которое напоминает ОРВИ и грипп.

Первое проявление — это высокая температура. Также могут быть конъюнктивиты, боли в мышцах, сильная и резкая слабость и недомогание

Николай Крючковиммунолог

«Только чуть позже появляется сыпь преимущественно в верхней части тела, в основном это лицо, шея и грудь. Потом она спускается ниже и охватывает руки и ноги. По мере созревания сыпи образуется корка. На все про все две-три недели», — сообщил специалист.

Если говорить о самых ранних симптомах, то корь отличить от ОРВИ нельзя. В этом и сложность, объяснил собеседник «Ленты.ру».

«Но когда выявлен первый случай заболевания, тогда уже легче заподозрить у окружающих именно корь. Потому что это крайне заразное заболевание. Если человек не имеет иммунитета к кори, то есть он не прошел полный курс вакцинации или не переболел, то практически гарантированно, если он находился в окружении заболевшего корью, что он заразится», — заключил Крючков.

Материалы по теме:
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни. Грозит ли стране эпидемия?
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни.Грозит ли стране эпидемия?
14 марта 2023
Сезон простуд и гриппа. В России растет заболеваемость сезонными инфекциями во всех возрастных группах
Сезон простуд и гриппа.В России растет заболеваемость сезонными инфекциями во всех возрастных группах
5 декабря 2022

Ранее появилась информация о выявлении случая заболевания корью в московском Политехе. По данным РИА Новости, в пресс-службе вуза рассказали, что ситуация под контролем, угрозы распространения заболевания нет, заболевший находится в больнице.

12 апреля также стало известно, что Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина в Москве перевели на дистанционное обучение на 21 день из-за выявленного у студента случая заболевания корью.

До этого студенческое общежитие вуза закрыли на карантин из-за вспышки кори. Здание находится на улице Бутлерова — по этому адресу располагается общежитие Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Небо над Киевом озарилось яркой вспышкой. Власти Украины говорят об упавшем американском спутнике, НАСА это отвергает
Американские истребители сопроводили российские Ту-95 в зоне ПВО Аляски
По граничащему с Украиной российскому региону нанесли 12 минометных ударов
Жители Земли увидели гибридное солнечное затмение
Стало известно о разногласиях Франции и Польши в вопросах помощи Украине
Россиянам предложили открыть вклад в еще одной валюте
Посетившие сибирский город немцы назвали восхитившие их там вещи
Певица Chi Chi назвала Инстасамку главной рэп-исполнительницей в России
Российский подросток на машине влетел в дерево на скорости 160 километров в час
В петербургском ПНИ ответили на обвинения в гибели воспитанников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.