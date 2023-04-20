Врач перечислил основные симптомы кори

Иммунолог Николай Крючков назвал симптомами кори высокую температуру и сыпь

Корь является крайне заразным заболеванием, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. В разговоре с «Лентой.ру» специалист перечислил основные симптомы болезни.

Врач рассказал, что корь — это острое инфекционное заболевание, которое напоминает ОРВИ и грипп.

Первое проявление — это высокая температура. Также могут быть конъюнктивиты, боли в мышцах, сильная и резкая слабость и недомогание Николай Крючков иммунолог

«Только чуть позже появляется сыпь преимущественно в верхней части тела, в основном это лицо, шея и грудь. Потом она спускается ниже и охватывает руки и ноги. По мере созревания сыпи образуется корка. На все про все две-три недели», — сообщил специалист.

Если говорить о самых ранних симптомах, то корь отличить от ОРВИ нельзя. В этом и сложность, объяснил собеседник «Ленты.ру».

«Но когда выявлен первый случай заболевания, тогда уже легче заподозрить у окружающих именно корь. Потому что это крайне заразное заболевание. Если человек не имеет иммунитета к кори, то есть он не прошел полный курс вакцинации или не переболел, то практически гарантированно, если он находился в окружении заболевшего корью, что он заразится», — заключил Крючков.

Ранее появилась информация о выявлении случая заболевания корью в московском Политехе. По данным РИА Новости, в пресс-службе вуза рассказали, что ситуация под контролем, угрозы распространения заболевания нет, заболевший находится в больнице.

12 апреля также стало известно, что Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина в Москве перевели на дистанционное обучение на 21 день из-за выявленного у студента случая заболевания корью.

До этого студенческое общежитие вуза закрыли на карантин из-за вспышки кори. Здание находится на улице Бутлерова — по этому адресу располагается общежитие Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.