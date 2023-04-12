В Москве один из университетов переведут на дистант из-за кори у студента

В Москве РГУНГ имени Губкина переведут на дистант из-за случая кори у студента

В Москве Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина переведут на дистанционное обучение на 21 день из-за выявленного у студента случая заболевания корью. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве, передает РИА Новости.

«В адрес руководителя вуза дано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающих в себя перевод вуза на дистанционный режим обучения на 21 день», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что студенческое общежитие закрыли на карантин из-за вспышки кори. Здание находится на улице Бутлерова — по этому адресу располагается общежитие Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.

В университете отреагировали на данные о карантине. Там заявили, что в образовательном учреждении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по кори, подчеркнув, что для студентов университета для этого организовали внеплановые каникулы.