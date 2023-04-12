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14:34, 12 апреля 2023Россия

Московский вуз отреагировал на сообщения о вспышке кори

В РГУ нефти и газа заявили о внеплановых каникулах после сообщений о вспышке кори

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по кори. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе вуза. Таким образом в учреждении отреагировали на сообщения о вспышке кори.

Ранее стало известно, что одно из общежитий учреждения закрыли на карантин из-за вспышки кори. Один из студентов в беседе с «Лентой.ру» рассказал об организации в вузе пунктов вакцинации и отмене занятий.

«В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по городу Москве в Губкинском университете проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по кори. Для обучающихся университета организованы внеплановые каникулы для удобства проведения мероприятий», — прокомментировала пресс-служба учреждения.

В апреле сразу в нескольких регионах выявили случаи заражения корью. Сначала сообщалось о вспышке заболевания в одном из районов Екатеринбурга. Позже пять случаев кори зафиксировали в Приморском крае.

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Варвара Кошечкина
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