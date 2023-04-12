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04:28, 12 апреля 2023Россия

В российском регионе зафиксировали пять случаев кори

В Приморском крае зафиксировали пять случаев кори

Фото: Густаво Вальенте / РИА Новости

В Приморском крае зафиксировали пять случаев кори. Об этом сообщил представитель управления Роспотребнадзора по региону в беседе с РИА Новости.

По информации агентства, три новых случая из них были выявлены у контактировавших с больными. Отмечается, что противоэпидемические мероприятия были проведены своевременно и в полном объеме.

7 апреля сообщалось, что в одном из районов Екатеринбурга, населенном мигрантами, выявили вспышку кори. Речь идет о Железнодорожном районе. Заболевание диагностировали среди иностранных рабочих, живущих в российском городе.

Ранее эпидемиолог Вадим Покровский рассказал, что сейчас ситуацию с заболеваемостью корью в России нельзя назвать критичной.

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Юлия Мискевич
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