В российском регионе зафиксировали пять случаев кори

В Приморском крае зафиксировали пять случаев кори

В Приморском крае зафиксировали пять случаев кори. Об этом сообщил представитель управления Роспотребнадзора по региону в беседе с РИА Новости.

По информации агентства, три новых случая из них были выявлены у контактировавших с больными. Отмечается, что противоэпидемические мероприятия были проведены своевременно и в полном объеме.

7 апреля сообщалось, что в одном из районов Екатеринбурга, населенном мигрантами, выявили вспышку кори. Речь идет о Железнодорожном районе. Заболевание диагностировали среди иностранных рабочих, живущих в российском городе.

Ранее эпидемиолог Вадим Покровский рассказал, что сейчас ситуацию с заболеваемостью корью в России нельзя назвать критичной.