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16:02, 7 апреля 2023Россия

В населенном мигрантами районе российского города выявили вспышку кори

Ura.ru: в одном из районов Екатеринбурга, населенном мигрантами, выявили вспышку кори

Фото: РИА Новости

В одном из районов Екатеринбурга, населенном мигрантами, выявили вспышку кори. Об этом рассказал Ura.ru источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства пояснил, что речь идет о Железнодорожном районе. По его сведениям, заболевание диагностировали среди иностранных рабочих, живущих в российском городе.

«Предположительно, это были жители многоквартирного дома на Билимбаевской, 25/4. На место выезжала машина скорой медицинской помощи. Заболевших госпитализировали в одно из медучреждений уральской столицы», — отметил источник.

Он предпочел не указывать точное число граждан, подхвативших корь. В свердловском министерстве здравоохранения подтвердили информацию о случаях заболевания. В ведомстве заверили, что всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме.

В феврале российский иммунолог Андрей Продеус назвал белые пятна на слизистой рта первым симптомом кори. Медик предупредил, что корь является одной из самых заразных болезней.

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Анна Щербакова
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