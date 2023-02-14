Врач с Первого канала назвал первый симптом смертельно опасной болезни

Иммунолог Продеус назвал белые пятна на слизистой рта первым симптомом кори

Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал первый признак смертельно опасного заболевания — кори. Выпуск передачи доступен на Rutube.

По словам иммунолога, ранним симптомом кори являются пятна Филатова-Коплика на слизистой рта. Они представляют собой белые точки небольшого размера и обычно появляются в районе коренных зубов и глотки, уточнил Продеус.

Врач также предупредил, что корь является одной из самых заразных болезней. «Почти в 100 процентах случаев при контакте с больным человек заболевает корью», — отметил Продеус.

Его коллега по программе Елена Малышева в свою очередь добавила, что корь является смертельно опасной. «Мировая статистика такая: из 500 тысяч заболевших [корью] в последние годы по миру 200 тысяч умерло. То есть, грубо говоря, из каждых пяти заболевших два человека умерло», — рассказала она.

Ранее Продеус в передаче «Жить здорово!» назвал неочевидный фактор, провоцирующий болезнь Альцгеймера. По словам иммунолога, чем чаще с возрастом активируется герпес, тем выше риски возникновения этого недуга.