Студенческое общежитие в Москве закрыли из-за вспышки кори

РЕН ТВ: в Москве студенческое общежитие закрыли на карантин из-за вспышки кори

В Москве студенческое общежитие закрыли на карантин из-за вспышки кори. Об этом со ссылкой на собственный источник в среду, 12 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Бутлерова. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в доме 1 по этой улице находится общежитие Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.

Контактировавшие с заболевшим изолированы минимум на две недели, их осматривают врачи, уточнил собеседник РЕН ТВ.

В апреле сразу в нескольких регионах выявили случаи заражения корью. Сначала сообщалось о вспышке заболевания в одном из районов Екатеринбурга. Позже пять случаев кори зафиксировали в Приморском крае.