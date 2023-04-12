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11:28, 12 апреля 2023Россия

Студенческое общежитие в Москве закрыли из-за вспышки кори

РЕН ТВ: в Москве студенческое общежитие закрыли на карантин из-за вспышки кори

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Москве студенческое общежитие закрыли на карантин из-за вспышки кори. Об этом со ссылкой на собственный источник в среду, 12 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Бутлерова. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в доме 1 по этой улице находится общежитие Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.

Контактировавшие с заболевшим изолированы минимум на две недели, их осматривают врачи, уточнил собеседник РЕН ТВ.

В апреле сразу в нескольких регионах выявили случаи заражения корью. Сначала сообщалось о вспышке заболевания в одном из районов Екатеринбурга. Позже пять случаев кори зафиксировали в Приморском крае.

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Евгения Куликова
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