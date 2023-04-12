Студенческое общежитие в Москве закрыли из-за вспышки кори
РЕН ТВ: в Москве студенческое общежитие закрыли на карантин из-за вспышки кори
В Москве студенческое общежитие закрыли на карантин из-за вспышки кори. Об этом со ссылкой на собственный источник в среду, 12 апреля, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на улице Бутлерова. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в доме 1 по этой улице находится общежитие Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.
Контактировавшие с заболевшим изолированы минимум на две недели, их осматривают врачи, уточнил собеседник РЕН ТВ.
В апреле сразу в нескольких регионах выявили случаи заражения корью. Сначала сообщалось о вспышке заболевания в одном из районов Екатеринбурга. Позже пять случаев кори зафиксировали в Приморском крае.