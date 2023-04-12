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12:47, 12 апреля 2023Россия

Стали известны подробности о вспышке кори в московском вузе

Студент РГУ нефти и газа сообщил об отмене занятий из-за вспышки кори в вузе

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина до понедельника отменены занятия из-за вспышки кори. Об этом «Ленте.ру» сообщил студент вуза, пожелавший остаться анонимным.

Ранее стало известно, что одно из общежитий учреждения закрыли на карантин из-за вспышки кори. Контактировавшие с заболевшим изолированы минимум на две недели, их осматривают врачи.

«Масштабы оценить сложно. Я не слышал, чтобы кто-то болел, узнал про это только вчера, когда объявили о закрытии. Нам сказали, что это из-за вспышки кори», — поделился студент РГУ нефти и газа. Он также рассказал, что учащихся попросили прикрепить справки о наличии прививок от кори на внутреннем портале вуза. Для тех, кто не прививался, открыли пункты вакцинации.

В апреле сразу в нескольких регионах выявили случаи заражения корью. Сначала сообщалось о вспышке заболевания в одном из районов Екатеринбурга. Позже пять случаев кори зафиксировали в Приморском крае.

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Варвара Кошечкина
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