Советник Пушилина пригласил Козловского в Донбасс

Советник Пушилина Гагин пригласил Козловского и активиста Бородина в Донбасс

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин пригласил российского актера Данилу Козловского и главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина посетить Донбасс, чтобы они увидели своими глазами, что на самом деле происходит в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотелось бы положить конец всем этим спорам и возможным препираниям», — заявил он. Гагин предложил Козловскому провести в Донбассе творческий вечер со своими поклонниками. «Например, провели бы какой-то творческий вечер с теми же бойцами, которые воюют сейчас с нацистами. В конце концов, привезли бы какую-то гуманитарную помощь», — сказал он.

Ранее Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации ВС России. В обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова кроме прочего указывалось, что после начала спецоперации Козловский уехал в США, а сейчас планирует вернуться в Россию и выступить на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга.

19 апреля Козловский пожаловался на то, что распространяемая о нем информация в сети является ложной. Артист отдельно подчеркнул, что продолжает жить и работать в России. Та