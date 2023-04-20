Истерика пассажира из-за беспрерывного крика ребенка в самолете попала на видео

Пассажир Southwest Airlines закатил истерику в самолете из-за плачущего 45 минут ребенка

Пассажир рейса Southwest Airlines закатил истерику в приземлившемся самолете из-за ребенка, который беспрерывно кричал в течение 45 минут. Мужчина попал на видео, распространившееся в сети, передает Daily Mail.

Уточняется, что после приземления в Орландо (штат Флорида) пассажиры были вынуждены некоторое время сидеть в самолете из-за большой загруженности аэропорта. Один из пассажиров не выдержал плач ребенка и начал кричать на родителей, заявив, что за перелет с детьми нужно доплачивать вдвойне. Когда попутчики и бортпроводники пытались успокоить дебошира, он начинал кричать еще громче.

«Я не кричу. Вы хотите, чтобы я кричал? Тогда я буду чертовски громко кричать. Мы в этой консервной банке с ребенком, словно в эхо-камере, и вы спрашиваете меня, все ли в порядке?» — заявил пассажир.

Позже дебошира заметили в сопровождении полиции в аэропорту, однако неизвестно, будут ли ему предъявлены какие-то обвинения. О реакции родителей на инцидент также ничего не известно.

В комментариях к ролику пользователи сети разделились во мнениях. Многие поддержали мужчину, заметив, что переносить детский крик в самолете действительно тяжело. Однако, нашлись и те, кто вступился за родителей. «Я уверена, что мать теперь травмирована и не сможет в ближайшее время летать», — написал один из юзеров.