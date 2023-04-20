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08:11, 20 апреля 2023Ценности

В России выставили на продажу легендарный Lamborghini за сотни миллионов рублей

На платформе «Авито» появился суперкар Lamborghini Miura за 209 миллионов рублей

Скрин: Авито

В России выставили на продажу легендарный суперкар Lamborghini Miura, выпущенный в 1971 году. Его стоимость составляет 209 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито Авто».

Согласно публикации, автомобиль итальянской марки оснащен бензиновым четырехлитровым двигателем мощностью 390 лошадиных сил, который позволяет разгоняться до 100 километров в час за 5,5 секунды. При этом его максимальная скорость составляет 280 километров в час. Также отмечается, что машина оснащена механической коробкой передач, ее пробег — 36,3 тысячи километров. Lamborghini за сотни миллионов рублей представлена в оранжевом цвете, тип кузова — купе.

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Впервые модель Lamborghini Miura S (Posteriore 4 litri Spinto) появилась на Туринском автосалоне в 1968 году. Она стала развитием первой модели Miura P400 и получила повышенный уровень комфорта и усовершенствованный мотор. Название Miura происходит от названия испанской ганадерии — фермы, где выращивали боевых быков для коррид. Модель Miura, разработанная дизайнером Марчелло Гандини, стала культовой — она считается одной из самых красивых в истории автомобилей.

В марте в Благовещенске на продажу выставили один из самых редких в России автомобилей стоимостью 229 миллионов рублей. Речь идет о новом спорткаре Pagani Huayra 2022 года выпуска, кузов которого произведен из карботаниума — комбинации углеродного волокна и титана.

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Карина Черных
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