На Украине сообщили о «минировании» Киево-Печерской лавры

СПЖ рассказал, что поступило сообщение о «минировании» Киево-Печерской лавры

Сообщение о «минировании» Киево-Печерской лавры поступило утром в четверг, 20 апреля. Об этом пишет Союз православных журналистов (СПЖ) в своем Telegram-канале.

«Поступило сообщение, что Киево-Печерскую лавру "заминировали". В лавру подтянулись силовики, и приехала пожарная машина», — говорится в публикации. Позднее в обитель прибыли взрывотехники с собаками, добавили в СПЖ.

Уточняется, что около Киево-Печерской лавры собрались прихожане. Как утверждают в Союзе православных журналистов, они пришли на богослужение. Однако верующих пока не впускают в лавру.

19 апреля в Киево-Печерской лавре прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) потеснили полицейских у закрытой галереи Ближних пещер. Верующие требовали от вооруженных автоматами правоохранителей, чтобы они предъявили обосновывающее их действия решение суда. Впоследствии силовиков начали оттеснять от входа, скандируя «Ганьба!»

