В Киево-Печерской лавре верующие начали теснить полицейских

В Киево-Печерской лавре верующие начали оттеснять полицейских от входа в галерею

В Киево-Печерской лавре прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) начали теснить полицейских у закрытой галереи Ближних пещер. Об этом со ссылкой на полученное от очевидцев видео сообщает РИА Новости.

Отмечается, что собравшие у входа в галерею верующие потребовали от вооруженных автоматами полицейских, чтобы те показали обосновывающие их действия решение суда. При этом часть из присутствующих людей пела пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых». Впоследствии силовиков начали оттеснять от входа, скандируя «Ганьба!»

Ранее сообщалось, что полицейские с оружием пришли на территорию Киево-Печерской лавры, чтобы заблокировать вход в обитель. На входе их встретили верующие с иконами в руках.