Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:16, 19 апреля 2023Бывший СССР

В Киево-Печерской лавре верующие начали теснить полицейских

В Киево-Печерской лавре верующие начали оттеснять полицейских от входа в галерею

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киево-Печерской лавре прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) начали теснить полицейских у закрытой галереи Ближних пещер. Об этом со ссылкой на полученное от очевидцев видео сообщает РИА Новости.

Отмечается, что собравшие у входа в галерею верующие потребовали от вооруженных автоматами полицейских, чтобы те показали обосновывающие их действия решение суда. При этом часть из присутствующих людей пела пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых». Впоследствии силовиков начали оттеснять от входа, скандируя «Ганьба!»

Ранее сообщалось, что полицейские с оружием пришли на территорию Киево-Печерской лавры, чтобы заблокировать вход в обитель. На входе их встретили верующие с иконами в руках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Под Тулой упал беспилотник со взрывчаткой
Россиянка утопила новорожденного в ведре, убрала тело в пакет и выбросила
Суд по ходатайству следствия наложил арест на счета блогерши Lerchek и ее мужа
Швеция потребовала от Сербии ввести антироссийские санкции
Премьер-министра Эстонии сравнили со Сталиным
Госдума приняла поправки о статусе ветерана для жителей осажденного Сталинграда
В Киево-Печерской лавре верующие начали теснить полицейских
Возмещение по добровольным пенсионным накоплениям решили удвоить
Звезду сериала «Локи» лишили ролей в кино и рекламе после обвинений в насилии
В России выделят десятки миллиардов рублей на сохранение Байкала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.