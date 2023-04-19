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12:03, 19 апреля 2023Бывший СССР

В Киево-Печерскую лавру пришли полицейские с оружием

СПЖ: в Киево-Печерскую лавру пришли полицейские, чтобы заблокировать вход в обитель

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На территорию Киево-Печерской лавры пришли сотрудники правоохранительных органов с оружием в руках, чтобы заблокировать вход в обитель. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

На входе полицейских встретили верующие с иконами в руках, поющие пасхальный тропарь «Христос Воскресе».

12 апреля на Украине суд отправил под домашний арест на 60 суток митрополита Черкасской епархии УПЦ Феодосия. Его обвинили в разжигании межконфессиональной розни и прославлении действий Российской Федерации.

Патриарх Кирилл позже назвал безбожниками гонителей УПЦ. Он также заявил, что молится за тех, «кто мужественно несет крест исповедничества».

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Алевтина Запольская
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