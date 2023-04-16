Патриарх Кирилл назвал гонителей УПЦ безбожниками

Патриарх Кирилл заявил, что гонители УПЦ являются безбожниками

Гонители Украинской православной церкви (УПЦ) являются безбожниками, хотя сами себя таковыми не считают. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет РИА Новости.

По его словам, церковь «подвергается гонениям и преследованиям». Он назвал их безбожниками. «Которые себя таковыми не считают, но на самом деле таковыми являются. Они захватывают храмы и дорогие для православного народа святыни», — подчеркнул патриарх. Он уточнил, что молится за тех, «кто мужественно несет крест исповедничества».

Ранее на Украине создали петицию с призывом лишить гражданства митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) — предстоятеля УПЦ. Автор петиции попросил поручить Службе безопасности Украины (СБУ) проверить информацию о «приобретении» Онуфрием гражданства России.