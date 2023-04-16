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00:49, 16 апреля 2023Россия

Патриарх Кирилл назвал гонителей УПЦ безбожниками

Патриарх Кирилл заявил, что гонители УПЦ являются безбожниками
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Гонители Украинской православной церкви (УПЦ) являются безбожниками, хотя сами себя таковыми не считают. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет РИА Новости.

По его словам, церковь «подвергается гонениям и преследованиям». Он назвал их безбожниками. «Которые себя таковыми не считают, но на самом деле таковыми являются. Они захватывают храмы и дорогие для православного народа святыни», — подчеркнул патриарх. Он уточнил, что молится за тех, «кто мужественно несет крест исповедничества».

Ранее на Украине создали петицию с призывом лишить гражданства митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) — предстоятеля УПЦ. Автор петиции попросил поручить Службе безопасности Украины (СБУ) проверить информацию о «приобретении» Онуфрием гражданства России.

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Марина Совина
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