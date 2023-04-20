Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:41, 20 апреля 2023Ценности

22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес в лесу

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман снялась топлес в лесу

Фото: @sonyaxkiperman

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман поделилась с подписчиками откровенным снимком. Фотография появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

22-летняя начинающая актриса опубликовала кадр, на котором она позирует топлес в лесу. Знаменитость сфотографировалась в шортах белого цвета и высоких сапогах, прикрывая обнаженную грудь руками. При этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж.

Киперман разместила упомянутое изображение в сторис, поэтому у фанатов не было возможности прокомментировать публикацию.

В августе 2021 года Вера Брежнева раскрыла секрет своей молодости. По ее словам, для поддержания привлекательной внешности в первую очередь необходимо следить за здоровьем, как физическим, так и психологическим. Певица также рассказала, что старается ложиться спать до 23:00.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Самая мощная ракета в мире от Илона Маска взорвалась при первом запуске. Что пошло не так со Starship?
Врачи с Первого канала назвали разрушающие иммунитет привычки
Россиянку обвинили в убийстве отца и покушении на детей под влиянием феминизма
Сломавший 30 костей под снегоуборщиком звезда «Мстителей» вернулся к спорту
В Госдуме захотели отменить один указ властей СССР по Украине
Русское общество в Латвии отреагировало на запрет празднования Дня Победы
Названо идеальное время для занятий бегом
В США указали на скрываемые властями коррупционные преступления Зеленского
В Киеве разорвали договор аренды земли с посольством России
Лицо Собчак на новом фото обругали в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.