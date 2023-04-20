22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес в лесу

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман снялась топлес в лесу

Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман поделилась с подписчиками откровенным снимком. Фотография появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

22-летняя начинающая актриса опубликовала кадр, на котором она позирует топлес в лесу. Знаменитость сфотографировалась в шортах белого цвета и высоких сапогах, прикрывая обнаженную грудь руками. При этом ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж.

Киперман разместила упомянутое изображение в сторис, поэтому у фанатов не было возможности прокомментировать публикацию.

В августе 2021 года Вера Брежнева раскрыла секрет своей молодости. По ее словам, для поддержания привлекательной внешности в первую очередь необходимо следить за здоровьем, как физическим, так и психологическим. Певица также рассказала, что старается ложиться спать до 23:00.