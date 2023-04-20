69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
13:38, 20 апреля 202369-я параллель

Путин написал письмо россиянину

Президент России Путин написал письмо долгожителю из Заполярья

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент России Владимир Путин написал письмо долгожителю из Заполярья. Об этом сообщает портал «СеверПост».

В письме глава государства поздравил россиянина с юбилеем — жителю Колы в Мурманской области исполнилось 95 лет, более 70 из которых мужчина прожил в Арктике.

Более 30 лет северянин проработал в железнодорожном депо, и был удостоен званий Труженика тыла и Ветерана труда.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил российского путешественника Федора Конюхова с новым мировым рекордом полета на воздушном шаре. Президент отметил, что то, как россияне противостояли штормовым арктическим ветрам, говорит о безграничных возможностях человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Комментарии отключены
Последние новости
В Тихоокеанском флоте прокомментировали ситуацию с отставкой командующего
Пересильд призвала космонавтов прекратить ее травлю
Объяснены механизмы возникновения зависимостей
Иностранный турист погиб во время сплава по горной реке в России
Путин дал муниципалитетам поручение по семьям участников СВО
Невест призвали отказаться от «устаревших» белых платьев на свадьбу
Стало известно о состоянии укушенной гремучей змеей под Москвой женщины
«Лимонадный отравитель» вновь предстанет перед судом в Москве
Пресс-секретарь Усса отреагировал на сообщения о возможной отставке губернатора
Лукашенко восхитился качеством уборки Петербурга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.