Путин написал письмо россиянину

Президент России Путин написал письмо долгожителю из Заполярья

Президент России Владимир Путин написал письмо долгожителю из Заполярья. Об этом сообщает портал «СеверПост».

В письме глава государства поздравил россиянина с юбилеем — жителю Колы в Мурманской области исполнилось 95 лет, более 70 из которых мужчина прожил в Арктике.

Более 30 лет северянин проработал в железнодорожном депо, и был удостоен званий Труженика тыла и Ветерана труда.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил российского путешественника Федора Конюхова с новым мировым рекордом полета на воздушном шаре. Президент отметил, что то, как россияне противостояли штормовым арктическим ветрам, говорит о безграничных возможностях человека.