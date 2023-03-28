Путин поздравил Конюхова с новым мировым рекордом полета на воздушном шаре

Путин поздравил путешественника Конюхова с новым мировым рекордом полета на воздушном шаре

Президент России Владимир Путин поздравил путешественника Федора Конюхова, который поставил мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства выразил восхищение стойкостью духа Конюхова и Игоря Меняйло, с которым путешественник поставил новый мировой рекорд. По его словам, то, как россияне противостояли штормовым арктическим ветрам, говорит о безграничных возможностях человека.

«Убежден: такие смелые, вдохновляющие экспедиции, как Ваш полет, вносят значимый вклад в воспитание молодежи, в развитие замечательных традиций первопроходцев и исследователей, которыми всегда славилась наша страна», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин подчеркнул, что Конюхов посвятил свой рекорд 20-летию создания Всероссийского движения «Детям России — образование, здоровье и духовность». Президент поблагодарил всех причастных к рекорду путешественников и назвал его масштабным и уникальным проектом.

26 марта стало известно об установлении мирового рекорда во время полета на воздушном шаре Федором Конюховым и президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло. Россияне взлетели на самом большом в истории страны воздушном шаре. Путешественники преодолели 2540 километров, что на 174 километра превышает результат 1994 года, который показал японский пилот Мичио Канда.

Сам Конюхов впоследствии раскрыл подробности рекордного полета на воздушном шаре. По его словам, старт экспедиции произошел в Кировске Мурманской области. Аэростат прошел над Архангельской областью, Ненецким и Ямало-Ненецким автономными округами, а также над Красноярским краем и достиг плато Путорана.

Россияне засняли летящего на воздушном шаре в Арктике Конюхова. На некоторых кадрах видно, как путешественник регулирует высоту шара, увеличивая подачу газа в купол шара.