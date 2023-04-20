Девушка отправилась на концерт и лишилась всех конечностей

The Sun: в США девушка подхватила легионеллез во время концерта и лишилась конечностей

22-летняя начинающая модель из американского города Тайлер, штат Техас, подхватила легионеллез во время концерта и лишилась всех конечностей. Об этом сообщает The Sun.

В июне 2022 года Эвелин Дэвис отправилась на концерт, а через три дня пожаловалась на слабость и усталость. Она почувствовала, что все тело горит, и обнаружила, что температура поднялась до 40 градусов по Цельсию. Спустя 10 минут температура резко снизилась, поэтому девушка решила не обращаться за медицинской помощью. На следующий день состояние Дэвис ухудшилось, и вскоре она оказалась в больнице.

Врачи диагностировали у девушки сепсис и пневмонию. Дэвис находилась в критическом состоянии и впала в кому. Через некоторое время у девушки отказали органы, и медики всеми силами пытались стабилизировать ее кровяное давление. Врачи вводили находящейся в коме Дэвис вазопрессорные средства, повышающие артериальное давление, однако это привело к нарушению циркуляции крови. В результате кровь перестала поступать к конечностям девушки.

На десятый день комы врачи выяснили, что Дэвис заболела легионеллезом — тяжелым воспалением легких, вызванным микроорганизмами, относящимися к роду Legionella. Медики предположили, что девушка подхватила инфекционное заболевание из-за генератора дыма, работающего на концерте. Предполагается, что вредоносные бактерии были в воде, используемой для создания пара.

Спустя неделю благодаря усилиям врачей Дэвис очнулась. «Когда я проснулась, я почувствовала, что с моими конечностями что-то не так. Они были абсолютно черными и холодными, но я была очень вялой, поэтому многое не понимала», — вспоминает она. Вскоре врачи сообщили девушке, что ее конечности придется ампутировать. Дэвис, не до конца осознавая происходящее, спокойно согласилась на операции.

По словам девушки, она поняла, что лишится конечностей, в день проведения операции. Дэвис ампутировали все конечности: сначала ноги ниже колен, а затем руки ниже локтя. «Врачи сказали моим родителям и мужу, что я не выздоровею, и, если я все-таки очнусь после операции, то у меня будет значительное повреждение органов. Но я очнулась, и все мои органы были в порядке», — говорит она. Некоторые медики утверждали, что девушка никогда не сможет ходить, и рекомендовали ей уехать в дом престарелых.

Однако Дэвис решила доказать, что сможет восстановиться, и уже спустя два месяца сделала первые шаги с протезами. Несмотря на позитивный настрой, девушка призналась, что ей не было легко принять произошедшее. «Все это время я сохраняла бодрость духа и надежду, но примерно месяц назад это сильно ударило по мне. Я осознала, что многое потеряла, и насколько моя жизнь теперь трудна», — пожаловалась она. Дэвис добавила, что уже через неделю она смогла примириться со своим состоянием и теперь учится жить в новом теле.

Сейчас она пользуется протезами, надеется пойти в автошколу, стать моделью-инвалидом и социальным работником, чтобы в будущем защищать права пациентов. Девушка отметила, что произошедшее не повлияло на ее отношения с друзьями и родными. Она регулярно получает поддержку от близких людей и не чувствует себя одинокой. «Если вы чувствуете, что с вами что-то не так, не ждите. Если бы я обратилась за помощью раньше, когда мне стало плохо, мои конечности, возможно, удалось бы спасти», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что на Мальте врачебная ошибка привела к тому, что десятимесячному мальчику пришлось ампутировать ногу. По словам матери ребенка, несмотря на потерю конечности, он активен и совсем недавно начал ползать.