Десятимесячному мальчику ампутировали ногу из-за врачебной ошибки

На Мальте ребенку ампутировали ногу после того, как врачи случайно повредили ему артерию

На Мальте врачебная ошибка привела к тому, что десятимесячному Зейну Сегуне из Мельбурна, Австралия, пришлось ампутировать ногу. Об этом сообщает 7News.

В ноябре 2022 года мальчик попал в больницу с бронхиолитом. Врачи, лечившие ребенка, устанавливали ему центральный венозный катетер и случайно повредили артерию. По словам его матери, Джоанн Сегуны, нога сразу же побледнела и стала холодной. У ребенка образовался тромб, поэтому ему ввели препарат, разжижающий кровь.

Мальчик еще несколько дней находился в больнице под наблюдением медиков, но его состояние продолжало ухудшаться. «На четвертый день мне сказали, что у них нет детского сосудистого хирурга, поэтому нам придется ехать в Великобританию, чтобы Зейна посмотрели и вылечили», — рассказывает Джоанн.

Семья прилетела в Лондон на санитарном самолете, и ребенку провели срочную операцию, чтобы восстановить кровоток. Несмотря на это, врачи приняли решение ампутировать ногу из-за обширного повреждения мышц и тканей. «Это разбивает мне сердце... Я считаю, что мальтийские врачи разрушили его жизнь», — говорит мать.

Родители Зейна вернулись домой в Австралию и написали жалобу на больницу, где лечился мальчик. Они обвинили врачей в халатности, утверждая, что им следовало своевременно сообщить о необходимости проведения операции для восстановления артерии.

Джоанн отметила, что, несмотря на потерю конечности, Зейн активен и совсем недавно начал ползать. «Я просто надеюсь, что, когда он вырастет, с ним все будет в порядке. Раньше я фотографировала его ноги, и я навсегда запомню эти снимки. Я благодарна, что он с нами. Я хочу, чтобы он рос и занимался тем, чем захочет», — говорит она.

Ранее сообщалось, что итальянский хирург по ошибке ампутировал пациенту пенис. Пострадавший уже подал в суд на поставившего ему ошибочный диагноз уролога и надеется отсудить компенсацию.