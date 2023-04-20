Белый дом прокомментировал мирный план Макрона

Белый дом: у США отсутствуют конкретные данные о мирном плане Макрона по Украине

Вашингтон не располагает конкретными данными о мирном плане французского президента Эммануэля Макрона по урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова передает ТАСС.

«Мы не получали никакой информации об этом от французской стороны», — сообщила политик, добавив, что американская администрация планирует связаться с властями Франции и обсудить этот вопрос.

Ранее стало известно о намерении Макрона обратиться к Пекину с планом, который может поспособствовать переговорам России и Украины. Отмечалось, что глава Франции уже поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с главным дипломатом Китая Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для будущих переговоров Москвы и Киева.