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12:29, 20 апреля 2023Россия

82-летняя российская пенсионерка попала в больницу после поездки в маршрутке

В Чите 82-летняя пенсионерка попала в больницу с переломами после поездки в маршрутке

Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Чите 82-летняя пенсионерка попала в больницу с переломами после поездки в маршрутке. Об этом рассказала порталу Chita.ru внучка пожилой россиянки.

Девушка отметила, что водитель маршрутки 18 апреля начал движение, не дождавшись выхода ее бабушки из салона. Пенсионерка упала со ступеньки.

«Она получила травмы — перелом шиловидной кости локтя и перелом бедренной кости», — пояснила внучка жительницы Читы.

В свою очередь водитель маршрутки указал, что бабушка при выходе из маршрутки якобы зацепилась сумкой за дверь, а машина при этом оставалась на месте.

Пожилую женщину увезли на скорой помощи, на место происшествия приехал предприниматель Артем Меняйло, которому принадлежит маршрут №3. Он проверил документы водителя и обменялся контактами с родственниками пострадавшей. На месте также присутствовали сотрудники Госавтоинспекции.

6 апреля сообщалось, что в Магнитогорске Челябинской области водитель маршрутки №7 выбросил из салона потерявшего сознание мужчину с диабетом. Прохожие заметили россиянина, лежащего на дороге, и вызвали скорую помощь. Как утверждает дочь пострадавшего, мужчина был найден на тротуаре, его ноги при этом лежали на проезжей части.

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Анна Щербакова
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