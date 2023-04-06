Водитель российской маршрутки выбросил из салона потерявшего сознание диабетика

В Магнитогорске водитель маршрутки выбросил из автобуса диабетика, потерявшего сознание

В Магнитогорске Челябинской области водитель маршрутки №7 выбросил из салона потерявшего сознание мужчину с диабетом. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, утром 5 апреля россиянин сел в маршрутное такси, чтобы добраться до работы. В транспорте он почувствовал себя плохо — уровень сахара в крови мужчины опустился до критических показателей, и он потерял сознание.

По словам очевидцев, водитель решил, что россиянин находится в состоянии алкогольного опьянения, и захотел высадить его из салона. Несмотря на просьбы других пассажиров доехать до медиков, он вытащил мужчину на улицу и бросил на асфальте рядом с остановкой.

«Мужчину просто вывели и все. И маршрутка поехала дальше. Водитель возмущался еще в дороге, что надо меньше пить», — рассказала свидетельница произошедшего.

Прохожие заметили россиянина, лежащего на дороге, и вызвали скорую помощь. Как утверждает дочь пострадавшего, мужчина был найден на тротуаре, его ноги при этом лежали на проезжей части. Полицейские разыскивают водителя маршрутки и проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае задержали водителя, который выкинул пенсионерку из салона автобуса. По утверждению очевидцев, конфликт возник из-за того, что кондуктору и водителю не понравился запах, исходивший от женщины.