Российский подросток на Mercedes устроил массовое ДТП и попал на видео

В Краснодаре подросток на Mercedes устроил массовое ДТП с девятью авто и попал на видео

В Краснодаре подросток устроил массовое ДТП с участием девяти автомобилей и попал на видео. Кадры публикует пресс-служба городского управления МВД России в своем Telegram-канале.

16-летний россиянин ехал на большой скорости на Mercedes-Benz по улице Круговой и совершил наезды на стоящие припаркованные автомобили Toyota, Skoda, Ford, Mitsubishi, Nissan, Hyundai.

«Еще два автомобиля Volkswagen Passat и Volkswagen Polo получили повреждения в результате оторванных от ударов запчастей», — говорится в сообщении.

В результате случившегося никто не пострадал. Выяснилось, что транспортное средство принадлежит старшему брату несовершеннолетнего. В отношении подростка составлено два протокола — за управление автомобилем без прав и отсутствие страховки, — предусматривающих наложение штрафов в размере более 15 тысяч рублей.

9 апреля массовая авария с четырьмя автомобилями произошла на Ленинградском шоссе в Москве.