Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 20 апреля 2023Россия

Российский подросток на Mercedes устроил массовое ДТП и попал на видео

В Краснодаре подросток на Mercedes устроил массовое ДТП с девятью авто и попал на видео

В Краснодаре подросток устроил массовое ДТП с участием девяти автомобилей и попал на видео. Кадры публикует пресс-служба городского управления МВД России в своем Telegram-канале.

16-летний россиянин ехал на большой скорости на Mercedes-Benz по улице Круговой и совершил наезды на стоящие припаркованные автомобили Toyota, Skoda, Ford, Mitsubishi, Nissan, Hyundai.

«Еще два автомобиля Volkswagen Passat и Volkswagen Polo получили повреждения в результате оторванных от ударов запчастей», — говорится в сообщении.

В результате случившегося никто не пострадал. Выяснилось, что транспортное средство принадлежит старшему брату несовершеннолетнего. В отношении подростка составлено два протокола — за управление автомобилем без прав и отсутствие страховки, — предусматривающих наложение штрафов в размере более 15 тысяч рублей.

9 апреля массовая авария с четырьмя автомобилями произошла на Ленинградском шоссе в Москве.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Тихоокеанском флоте прокомментировали ситуацию с отставкой командующего
Пересильд призвала космонавтов прекратить ее травлю
Объяснены механизмы возникновения зависимостей
Иностранный турист погиб во время сплава по горной реке в России
Путин дал муниципалитетам поручение по семьям участников СВО
Невест призвали отказаться от «устаревших» белых платьев на свадьбу
Стало известно о состоянии укушенной гремучей змеей под Москвой женщины
«Лимонадный отравитель» вновь предстанет перед судом в Москве
Пресс-секретарь Усса отреагировал на сообщения о возможной отставке губернатора
Лукашенко восхитился качеством уборки Петербурга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.