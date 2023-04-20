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23:57, 20 апреля 2023Интернет и СМИ

Полковник США предупредил о последствиях слов Столтенберга о будущем Украины

Полковник США Макгрегор: слова Столтенберга о членстве Украины в НАТО приведут к эскалации
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Фото: офис президента Украины / Reuters

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о будущем Украины в альянсе приведут к дальнейшей эскалации конфликта. О последствиях его заявления предупредил экс-советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«По моему мнению, наиболее опасно то, что слова Столтенберга — это сигнал о том, что Запад не хочет идти на переговоры», — заявил он.

В то же время полковник заметил, что даже без членства Киева НАТО проводит враждебную политику в отношении России, рассматривая ее в качестве врага. Макгрегор предупредил, что это может обернуться обострением на театре военных действий, поскольку нельзя исключать открытого присоединения к конфликту стран-членов альянса, например, таких как Польша или Литва.

20 апреля портал The Kiyv Independent сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев. Во время визита глава альянса заявил, что полноправное место Украины находится в евроатлантической семье и в НАТО. Он подчеркнул, что со временем и благодаря поддержке военного блока эта цель будет достигнута.

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Марина Совина
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