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20:39, 20 апреля 2023Ценности

Ирина Шейк показала новые фото в микробикини

Российская модель Ирина Шейк показала новые фото в микробикини черного цвета

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась с поклонниками новыми фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость показала серию кадров, на которых она позирует в черном микробикини на завязках. При этом в качестве обуви манекенщица выбрала массивные сапоги на высоком каблуке, а из аксессуаров на ней — широкие солнцезащитные очки. В то же время волосы она распустила и предпочла нанести на лицо макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики восхитились внешностью и фигурой Шейк в комментариях под публикацией. «Нереальная», «Шикарная фигура», «Самая сексуальная», «Обожаю тебя», «Моя любимая модель», «Самая лучшая», — высказывались многочисленные фанаты.

Ранее в апреле Ирину Шейк заподозрили в романе с актером Леонардо Ди Каприо. Папарацци сняли манекенщицу в компании телезвезды на фестивале Coachella.

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Майя Пономаренко
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