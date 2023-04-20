Российская модель Ирина Шейк показала новые фото в микробикини черного цвета

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась с поклонниками новыми фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость показала серию кадров, на которых она позирует в черном микробикини на завязках. При этом в качестве обуви манекенщица выбрала массивные сапоги на высоком каблуке, а из аксессуаров на ней — широкие солнцезащитные очки. В то же время волосы она распустила и предпочла нанести на лицо макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики восхитились внешностью и фигурой Шейк в комментариях под публикацией. «Нереальная», «Шикарная фигура», «Самая сексуальная», «Обожаю тебя», «Моя любимая модель», «Самая лучшая», — высказывались многочисленные фанаты.

Ранее в апреле Ирину Шейк заподозрили в романе с актером Леонардо Ди Каприо. Папарацци сняли манекенщицу в компании телезвезды на фестивале Coachella.