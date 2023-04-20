В НАТО подтвердили визит Столтенберга на Украину

Пресс-служба НАТО подтвердила визит генсека Йенса Столтенберга на Украину

Пресс-служба НАТО подтвердила, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг приехал на Украину и находится в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

«Генеральный секретарь НАТО находится на Украине. Мы распространим дополнительную информацию, как только будет возможно», — пояснили в пресс-службе организации.

По данным дипломатического источника ТАСС в Брюсселе, визит Столтенберга в Киев — это завершающий этап подготовки к заседанию контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 21 апреля, где «будут обсуждаться меры военной поддержки этой страны перед ожидающимся контрнаступлением украинской армии».

Ранее издание The Kiyv Independent опубликовало сделанные на Михайловской площади в Киеве кадры, на которых Столтенберг почтил память погибших в конфликте украинцев. Официально визит не был анонсирован.