Звезда «Дневника памяти» объяснила решение отказаться от бритья волос на теле

Актриса Рэйчел Макадамс отказалась от бритья волос на теле из-за напряженности процедуры

Канадская актриса Рэйчел Макадамс, которая снялась для журнала Bustle с небритыми подмышками, объяснила свое решение отказаться от удаления нежелательных волос на теле. На эту тему она высказалась в интервью изданию.

Звезда «Дневника памяти» позировала перед фотографом в корсетном топе на лямках и широких брюках, дополнив образ босоножками на каблуках и серьгами-кольцами. При этом знаменитость запрокинула голову назад и развела руки в стороны, продемонстрировав неудаленные волосы. На другом фото она предстала в облегающем белом платье Bally без бюстгальтера.

В разговоре с журналистами Макадамс призналась, что перестала бриться, поскольку считает данную процедуру чересчур напрягающей. «Мама говорила, что если я начну бриться, то не смогу остановиться. Я помню, как закатила глаза и сказала, что это ужасный ответ. Бритье — это излишне напрягающее занятие!» — посетовала она.

При этом актриса призвала читательниц пользоваться кремом для депиляции, если желание удалить лишние волосы все-таки появилось. «И если вы брились всю жизнь, но резко решили остановиться — я поддерживаю вас. Плевать на то, что думают другие», — заключила телезвезда.

В ноябре 2022 года дочь поп-исполнительницы Мадонны модель Лурдес Леон снялась в откровенных нарядах для журнала The Cut. На фото Леон предстала в атласном розовом корсетном платье Vivienne Westwood. Она подняла руки, продемонстрировав небритые подмышки.