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04:43, 20 апреля 2023Интернет и СМИ

В США рассказали о сложностях в противостоянии России и Китаю

NYT: США не знают, как противостоять России и Китаю из-за наличия у них ядерного оружия

Фото: Kirby Lee / Reuters

Стремление Вашингтона противостоять России и Китаю осложняется наличием у обеих стран ядерного оружия, считают обозреватели американского издания The New York Times (NYT) Дэвид Сэнгер, Уильям Броуд и Крис Бакли.

Журналисты полагают, что Пекин планирует расширить свой ядерный потенциал, что приведет к изменению баланса сил на международной арене. По словам авторов статьи, в связи с этим американские власти сейчас обсуждают возможную смену подхода. «Некоторые республиканцы заговорили об увеличении ядерного потенциала после истечения срока действия ДСНВ до такого уровня, чтобы суметь противостоять объединенным российско-китайским силам», — говорится в материале.

Однако, как отмечают обозреватели, не все в Вашингтоне поддерживают эту инициативу, некоторые считают это «чрезмерной реакцией». «Я считаю, что думать о том, что мы будем вести две ядерные войны одновременно — это безумие», — подчеркнул профессор Гарварда Мэтью Бан.

Ранее бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс назвал ядерную войну между Россией и США неизбежной. По его мнению, виновата в этом безрассудная политика Вашингтона.

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Марина Совина
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