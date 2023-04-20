На Украине в рамках декоммунизации снесли стелу с изображением двух украинок

В Ровно демонтировали стелу с изображением двух украинок, приняв одну из них за россиянку

В украинском городе Ровно снесли стелу с изображением двух украинок, приняв одну из них за россиянку. Об этом со ссылкой на мэрию города сообщает РИА Новости.

Пресс-служба мэрии опубликовала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявление, в котором уточнила, что снос памятника был осуществлен во исполнение закона о декоммунизации. «Во исполнение решения исполнительного комитета Ровенского городского совета "О демонтаже символов советского режима" в Ровно демонтировали "Стелу дружбы народов"», — говорилось в посте.

В администрации отметили, что на памятнике были изображены россиянка и украинка в стилизованных костюмах. Женщины стояли на фоне герба Украинской Советской Социалистической Республики. Представители мэрии заявили, что такие стелы «использовали в качестве агитации и пропаганды того времени, поэтому сейчас в городе ей точно не место».

При этом украинское издание «Суспільне. Новини» («Общественное. Новости») отмечает, что в соцсетях решение мэрии вызвало споры. В частности, на новость о сносе отреагировал посвященный культуре и архитектуре проект Ukrainian Modernism. В Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) проекта появилась публикация о том, что на уникальной мозаике были изображены женщины в костюмах западной и восточной Украины. Решение избавиться от стелы авторы аккаунта окрестили «очередным случаем вопиющего вандализма».

«В попытках заработать легкие политические баллы городские власти Ровно демонтировали уникальную мозаичную стелу. Мозаика изображала две женские фигуры в украинском национальном костюме Галичины и Надднепрянщины. Как рука поднялась?! Под шумок деколонизации чиновники уже готовы сносить что угодно, даже абсолютно все, ради рейтингов и имитации деятельности», — отметили в посте.

Ранее сообщалось, что в Одессе снесли последний уцелевший памятник юному Владимиру Ленину.