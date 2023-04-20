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16:49, 20 апреля 2023Россия

Россиянка сделала операцию и на полвека осталась с трехкилограммовой опухолью

Жительница Свердловской сделала операцию и осталась с трехкилограммовой опухолью на 50 лет

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Жительница Свердловской области полвека прожила с трехкилограммовой опухолью в животе. Новообразование появилось в теле женщины после удаления почки в подростковом возрасте, говорится в сообщении на официальном сайте регионального правительства.

67-летняя россиянка обратилась за медицинской помощью после того, как липома в ее брюшной полости стала стремительно расти. По словам оперировавшего пациентку хирурга, начавшая увеличиваться опухоль могла стать злокачественной. Медиками было принято решение провести операцию.

Пациентку выписали через пять дней после удаления новообразования. Женщина призналась, что она счастлива. «Ведь у меня больше нет ничего лишнего, я стройная и красивая», — пояснила она.

Ранее московские врачи удалили пациенту опухоль размером с баскетбольный мяч. До этого пациент на протяжении двух лет не соглашался на операцию. На момент удаления опухоль имела 24 сантиметра в диаметре и содержала более трех литров серозной жидкости.

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Алан Босиков
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